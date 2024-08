Festa patronale: Vallecrosia celebra San Rocco con santa messa, processione e tre serate gastronomiche e danzanti (Foto)

Vallecrosia celebra il santo patrono, San Rocco, con momenti di preghiera, la processione e tre serate gastronomiche e danzanti con pesca di beneficenza.

"In preparazione alla festa patronale di San Rocco il 13, il 14 e il 15 agosto verrà celebrata alle 17.59 la santa messa nel santuario di San Rocco" - fa sapere don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia - "Martedì 13 agosto alle 17.59 vi sarà il solenne inizio del triduo con le autorità cittadine e il comitato dei festeggiamenti. Per l'occasione il predicatore sarà don Nuccio Garibaldi, parroco di Carpasio e Montalto".

Tornerà anche l'atteso e tradizionale festino organizzato dal Comitato Festeggiamenti di San Rocco con il patrocinio del comune di Vallecrosia nella parrocchia di San Rocco per celebrare il Ferragosto e il santo patrono della città della famiglia. Prenderà il via il 14 agosto dalle 19.30 e proseguirà anche nelle serate del 15 e 16 agosto. "Sarà un’occasione per pregare, divertirsi, ballare e mangiare bene in pieno spirito comunitario" - dice don Rito.

"In occasione della festa patronale, il 16 agosto, alle 7.58 verrà celebrata la santa messa nel santuario mentre alle 17.29 la solenne celebrazione sarà nella chiesa parrocchiale" - afferma don Rito - "Seguirà poi la processione con la statua del santo, animata dalla banda di Borghetto San Nicolò, che quest'anno seguirà un percorso diverso: attraverserà via San Rocco, via Giovanni XXIII, via San Vincenzo, via Roma, via San Rocco e si concluderà nella chiesa parrocchiale".