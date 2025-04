Premio Perinaldo "Dalle antiche pietre": prorogata la scadenza per l'anno cassiniano sino al 30 maggio

È prorogata al 30 maggio la data di scadenza per partecipare alla terza edizione del Premio “Dalle antiche pietre misteri, sapori e profumi del Noir.”

La Giuria del Premio considerando la grande attenzione e le richieste ha deciso di prorogare sino al 30 maggio la data di scadenza per partecipare al Premio.

Il Bando prevede per il vincitore la pubblicazione sulla prestigiosa rivista Writers Magazine Italia e la Redazione di un’antologia che sancirà l’importanza di questa edizione cassiniana. Un motivo in più per festeggiare insieme a tanti scrittori l’importante 400esimo.

“La terza edizione del nostro Premio coincide con l’anno dei festeggiamenti per i 400simo dalla nascita del perinaldese Giandomenico Cassini, che ha portato il nome del nostro territorio nel mondo. Abbiamo, quindi, inserito una nuova sezione per stimolare il ricordo verso questo personaggio ecclettico la cui fama è “nelle stelle”. Ringrazio tutti coloro che vorranno partecipare e condividere con noi, con l’associazione Esprit, con Writers Magazine Italia e il suo direttore il dott. Franco Forte, la storia illustre delle nostre vallate unite al mare e a Sanremo, storia che ha legami a livello internazionale, conservando un patrimonio culturale che è anche tutela dell’ambiente e della sua bellezza”, dichiara Francesco Guglielmi, sindaco di Perinaldo. "Il nostro concorso è stato inserito tra i prestigiosi eventi che hanno il patrocino del Comitato Nazionale, conclude il sindaco, per i festeggiamenti cassiniani a cui Perinaldo partecipa.”

Esprit, la rivista Writers Magazine Italia e il Comune di Perinaldo in linea con la sua storia, le sue tipicità culturali la magia di tanti importanti accadimenti, che ne contraddistinguono l’espressione nei secoli indicono il premio letterario “Racconti Inediti – Dalle antiche pietre misteri, sapori e profumi del Noir. III Edizione 2025

Bando di concorso:

L’’Associazione “Esprit Sanremo, Perinaldo e de La Cote” con il patrocinio del Comune di Perinaldo e in collaborazione con la rivista Writers Magazine Italia, bandisce il concorso nazionale per il miglior racconto Noir inedito, secondo il seguente regolamento:

1. Il concorso è aperto a tutti.

2. Possono partecipare solo racconti inediti, che non siano mai stati pubblicati, neppure sul web.

3. La lunghezza massima dei racconti deve essere di 10 cartelle (20.000 battute spazi vuoti compresi).

4. Ogni autore può partecipare con quante opere desidera. Non sono previste tasse di iscrizione al concorso

5. I racconti dovranno pervenire entro e non oltre il 30 maggio 2025 via mail in formato .doc .rtf inserendo nel file del racconto titolo, nome e cognome dell’autore, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, email e breve biografia.

6. Ai racconti di ambientazione storica, contenenti riferimenti al gusto e al cibo, alla tradizione enogastronomica e scientifica di Perinaldo, all’Osservatorio e alle grandi personalità che hanno lasciato un segno indelebile nel territorio e a livello internazionale: Giandomenico Cassini, verrà attribuito dalla giuria un punteggio aggiuntivo.

7. Il 2025 è l’anno in cui vengono celebrati i 400 anni dalla nascita dell’astronomo, scienziato, scrittore perinaldese noto a livello internazionale Giandomenico Cassini. Per celebrare l’importante genetliaco viene inserita la sezione speciale “il mago delle stelle” dedicata a racconti che si ispirino alla sua vita o alle sue scoperte o all’importanza che ebbero a livello internazionale e nella nostra contemporaneità. La giuria sceglierà l’opera o le opere vincitrici che verranno presentate nella rassegna letteraria di Perinaldo.

Anche per questa sezione è prevista la lunghezza massima di 10 cartelle.

8. Il racconto vincitore della sezione Noir verrà pubblicato in un fascicolo della rivista Writers Magazine Italia.

9. I giudizi delle giurie sono insindacabili. I racconti pervenuti non saranno restituiti e non sarà possibile richiedere valutazioni della propria opera. Gli autori concedono gratuitamente i diritti di pubblicazione anche in via non esclusiva, fatta eccezione per la prima uscita.

10. Verrà data comunicazione sulla scelta dei finalisti sui Media e sul sito del Comune di Perinaldo.

11. La partecipazione al Premio implica l’accettazione integrale di tutti i punti del bando di concorso, pena l’esclusione.

12. Il racconto vincitore sarà premiato, alla presenza delle autorità del Comune di Perinaldo, durante la cerimonia ufficiale aperta al pubblico, cerimonia durante la quale verranno consegnate targhe, diplomi e premi ai finalisti e ai menzionati e che verrà inserita nei festeggiamenti per i 400esimo anniversario dalla nascita di Giandomenico CassiniEsprit nasce dal desiderio di un gruppo di amici di creare momenti di cultura che possano valorizzare la Riviera di Ponente, il suo entroterra le sue tradizioni in una dimensione esteticamente appagante, focalizzata sulla centralità della persona, dove sia valorizzato il momento conviviale, la qualità dei protagonisti, l’unicità delle proposte e dei momenti creati.

L'Associazione, che non ha finalità di lucro, ha lo scopo di diffondere la cultura della Riviera dei Fiori e del suo entroterra a livello sovranazionale parlando alle persone con iniziative, pubblicazioni, incontri, premi letterari, esposizioni artistiche e convegni, ampliare la conoscenza della cultura, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Il consiglio Direttivo risulta così costituito:

Presidente: Marzia Taruffi

Vicepresidente: Marco Mauro

Segretario / Tesoriere: Daniela Scialli

Portavoce: Alessio Rossi

Consiglieri: Elida Taruffi, Carla Vacchino, Maria Laura Vitali, Antonio Amato, Vincenzo Farina, Francesco Guglielmi, Luigi Marino.