Un secolo di Crea a Sanremo, 100 anni di ricerca sui fiori: il programma

Nasceva 100 anni fa quella che oggi è la sede di Sanremo del CREA Orticoltura e Florovivaismo. Un punto di riferimento per fiori e piante ornamentali e per la ricerca chiamata a tutelarle. Una storia all’insegna dell’eccellenza nella sperimentazione su un settore, che rappresenta un patrimonio del Paese. Dal fiore del centenario alla mostra dedicata a Mario Calvino, vero e proprio pioniere del progresso agrario, un’intensa tre giorni di eventi speciali, da lunedì 28 aprile a mercoledì 30 aprile, in Corso degli Inglesi 508, presso la sede di Sanremo del CREA, per un confronto con tutti i più importanti esponenti delle Istituzioni, della Ricerca e del mondo produttivo sulle sfide e sulle esigenze che attendono la floricoltura nazionale e internazionale.

Martedì 29 aprile, in particolare, sarà dedicato alla cerimonia per le celebrazioni del centenario con il videomessaggio del ministro Masaf Francesco Lollobrigida e vedrà la partecipazione del sottosegretario Masaf Patrizio Giacomo La Pietra nella tavola rotonda “Le prospettive del Florovivaismo italiano”.

In allegato la brochure con il programma delle celebrazioni