Bordighera: prosegue sino al 4 maggio, presso 'Il grande Sogno', mostra personale di Corrado Puma.

Proseguirà fino al prossimo 4 maggio, presso l'ex Chiesa Anglicana di Bordighera, "il grande sogno", personale di Corrado Puma.

Sono oltre 40 le opere esposte nella mostra che approfondisce anche la più recente produzione creativa dell'artista, come la novità di tre grandi tele dedicate al tennis che Puma così presenta.

“Ritengo che il tennis sia, tra tutti gli sport, il più metafisico: con il suo non contatto tra i giocatori, il dare importanza anche ai millimetri nello spazio, il togliere tempo all’avversario, mi ha ispirato a giocare con gli elementi del tennis, la rotondità delle palline (e la rotondità è una forma molto importante in pittura perché crea armonia), le linee del campo che danno prospettiva e profondità alla visione dello spazio, la rete che interpreto come un non luogo tra i due spazi”.

La mostra, che sarà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19 fino a domenica 4 maggio, sta riscontrando molto entusiasmo anche via social ed un notevole afflusso di pubblico.

"La folta partecipazione, nonostante il meteo non favorevole, al vernissage, che è stata una bellissima occasione di confronto e dialogo sulla poetica pittorica di Corrado Puma, ha anticipato il profondo apprezzamento suscitato da "Il grande sogno”." commenta Vittorio Ingenito, Sindaco di Bordighera. "È un onore che il talento e la sensibilità di questo artista, ben noti anche oltre i confini nazionali, possano oggi esprimersi nell'ex Chiesa Anglicana, che si conferma come riconosciuto polo espositivo d'eccellenza".