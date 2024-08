Vallecrosia, comunità riunita a San Rocco: grande festa per il santo patrono (Foto e video)

Vallecrosia festeggia San Rocco, il santo patrono, con santa messa, processione e festino.

Nel pomeriggio di ieri la comunità si è riunita per prendere parte alla santa messa celebrata nella parrocchia di San Rocco alla presenza di autorità civili, militari, religiose, della Croce Azzurra Misericordia, della Protezione civile e della polizia locale. In seguito, la comunità ha partecipato alla processione lungo le vie dalla città, chiuse al traffico per l'occasione dalla polizia locale.

"Una giornata di festa per Vallecrosia, un momento importante, perché festeggiamo il nostro santo patrono" - dice il sindaco Armando Biasi, presente insieme agli assessori Patrizia Biancheri e Pino Ierace, al presidente del Consiglio comunale Marco Calipa, ai consiglieri comunali Enrico Amalberti, Stefano Fullone, Valeria Cannazzaro, Fabio Perri, Mirko Valenti e Cristian Quesada e ai consiglieri regionali Veronica Russo e Chiara Cerri - "Una festa per l'intera comunità".

Inoltre, in tanti hanno partecipato alle tre serate gastronomiche e danzanti con pesca di beneficenza andate in scena, il 14, il 15 e il 16 agosto, alla parrocchia di San Rocco a Vallecrosia per celebrare il Ferragosto e il santo patrono della Città della Famiglia. Il festino, organizzato dal Comitato Festeggiamenti di San Rocco con il patrocinio del comune di Vallecrosia, è stata un’occasione per divertirsi, ballare e mangiare bene in pieno spirito comunitario.

"Ringraziamo tutti coloro che hanno preso parte, in questi giorni, ai momenti di preghiera e alle serate gastronomiche e danzanti che hanno avuto un grande successo" - commenta don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco che, ieri, ha celebrato la santa messa insieme a don Filippo, al parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice don Karim, al parroco di Soldano e Perinaldo don Rosario e a don Nuccio Garibaldi, parroco di Carpasio e Montalto - "Passato San Rocco, domenica 18 agosto organizzeremo una cena di beneficenza, vi aspettiamo".