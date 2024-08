San Rocco, Vallecrosia si prepara per la festa patronale: al via il triduo (Foto e video)

Vallecrosia si prepara in vista della festa patronale di San Rocco. Ha preso il via, ieri sera, il triduo alla presenza delle autorità cittadine, del comitato festeggiamenti di San Rocco e della polizia locale.

Il solenne inizio è stato caratterizzato da una santa messa, celebrata da don Rito e da don Nuccio Garibaldi, parroco di Carpasio e Montalto, nel santuario di San Rocco. Alla conclusione i presenti si sono riuniti nella parrocchia di San Rocco per un ricco e gustoso buffet.

"E' stata un'ottima iniziativa del parroco, don Rito, del comitato organizzatore e della comunità di San Rocco per cominciare a riflettere sull'importanza del nostro santo patrono" - dichiara il sindaco Armando Biasi presente alla cerimonia insieme agli assessori Pino Ierace e Antonino Fazzari, al presidente del consiglio comunale Marco Calipa e al consigliere comunale Enrico Amalberti - "Il gesto di unione che avviene tra Comune e le parrocchie, in questo caso quella di San Rocco, devono essere un segnale di valorizzazione delle tradizioni. Ci saranno la messa, la processione ma c'è anche il festino. La convivialità crea unione e l'unione fa la forza, una comunità cresce se ha insieme quella visione del bene comune".

La comunità, per tre giorni, celebrerà il santo patrono, San Rocco, con momenti di preghiera, la processione e serate gastronomiche e danzanti con pesca di beneficenza. "La preparazione in vista alla festa patronale di San Rocco proseguirà il 14 e il 15 agosto con la celebrazione della santa messa, alle 17.59, nel santuario di San Rocco" - fa sapere don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia - "Tornerà anche l'atteso e tradizionale festino organizzato dal Comitato Festeggiamenti di San Rocco con il patrocinio del comune di Vallecrosia nella parrocchia di San Rocco per celebrare il Ferragosto e il santo patrono della città. Prenderà il via il 14 agosto dalle 19.30 e proseguirà anche nelle serate del 15 e 16 agosto. Sarà un’occasione per pregare, divertirsi, ballare e mangiare bene in pieno spirito comunitario".

"Il 16 agosto, festa patronale, alle 7.58 la santa messa verrà celebrata nel santuario mentre alle 17.29 la solenne celebrazione sarà nella chiesa parrocchiale" - sottolinea don Rito - "Seguirà poi la processione con la statua del santo, animata dalla banda di Borghetto San Nicolò, che quest'anno seguirà un percorso diverso visto che farà il giro al contrario rispetto agli altri anni".