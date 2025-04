Euroflora 2025: Sanremo con la Dea Flora vince il primo premio del concorso (foto)

Il Comune di Sanremo si è aggiudicato ad Euroflora il primo premio del concorso “La più bella e originale composizione ispirata ad un'opera d'arte famosa” grazie al tributo alla statua della “Primavera” di Vincenzo Pasquali (1871 – 1940).

E’ stata infatti apprezzata l’elegante silhouette della figura femminile dedicata alla dea “Flora” posta nella sua realizzazione più conosciuta, lungo la passeggiata Imperatrice: caratterizzata da una folta chioma che si fonde con la terra e plasma lo spazio, forma un “tappeto di capelli floreali” che, se da un lato rappresenta la capacità rigeneratrice, dall’altro diventa variopinta espressione di vita e forza creativa.

“E’ davvero una bella soddisfazione per il Comune di Sanremo – dichiarano il sindaco Alessandro Mager e l’assessore alla floricoltura Ester Moscato – essersi aggiudicato questo riconoscimento. Rivolgiamo quindi un sincero ringraziamento alla dirigente del Servizio Ambiente Linda Peruggi e alla responsabile Laura di Aichelburg alle quali va il merito della progettazione dello spazio, nonché ai tecnici Luca Mirto e Carlo Bagattini per lo studio agronomico e botanico funzionale alla progettazione e al maestro d’arte Salvatore Claudiano per l’opera artistica”.

L’allestimento dello spazio è stato realizzato con il contributo dello sponsor tecnico FLORA NAPOLI S.r.l., ditta incaricata della cura del verde della città dal 2023.

L’installazione del Comune di Sanremo è collocata nel padiglione “Area Marina” (stand T _ 210).