Sanremo, l'Unicef ospite della Coop Foce con le 'Pigotte' (foto)

Unicef della Provincia Imperia ospite della Coop Foce Sanremo. Sotto l’egida del motto : Bambino nato – Bambino Salvato, ecco la “Pigotta” emblema universale dell’Unicef.

La “bambola di pezza” eseguita artigianalmente dalle “Pigottare” dove ogni pezzo risulta essere esclusivo come se fosse un quadro di Picasso o Salvador Dalì, avrà pure un cuore di pezza. Ma ogni anno salva migliaia di bambini. Nei giorni scorsi un gruppetto di Volontari Unicef, che in provincia di Imperia è presieduta da Raffaele Regina, si sono riuniti presso la Sala Punto Incontro della Coop Foce Sanremo per elaborare le strategie solidali promozionali 2025 verso la cittadinanza.

Ecco i prossimi appuntamenti nel mese di maggio :

domenica 11 – Unicef Point nel contesto di Aromatica Diano Marina.

mercoledì 28 – Giornata mondiale per il diritto al gioco dei bambini – Concorso di disegno riservato agli scolari della Primaria M.Montessori di Sanremo.

sabato 31 – Unicef Point nel contesto della Festa di Primavera organizzata dal Cafè Tiffany e Bar Pour Parler di Via Boselli ad Arma di Taggia.

Gli onori da casa li ha fatti la Sig.ra Stefania Bobone (Presidentessa Soci Coop Sanremo) accogliendo le “Maestre Pigottare” Sig.re Giovanna Siclari, Adriana Garnero, Patrizia Montagna, Renata Monteventi, Lina Monego con le Volontarie Sig.re Bajame Durmishi di Vallecrosia, Redolfi-Tezzat Marina di San Biagio della Cima, Rinetta Muggia di Ventimiglia, Rita Garino di Taggia - Carratta Mimma Cosima, Fiordelisi Maria Grazia, Serenella De Lucca, Carratta Natalina …tutte di Sanremo… Insieme a Valerio Moschetti di San Biagio della Cima ed il giovane dodicenne Matteo Amoui di Sanremo. Altresì presenti Raffaele Regina (Presidente Unicef Imperia) con Pietro Deaddis (Segretario Unicef Imperia).