Riviera Beer Festival, siglato gemellaggio tra Confraternita du Pan Bagnau di Bordighera e Tartufo di Seborga (Foto)

Siglato gemellaggio tra la Confraternita du Pan Bagnau di Bordighera e il nuovo Tartufo di Seborga per collaborare a promuovere le tradizioni e i prodotti locali. E' avvenuto, ieri sera, in occasione della prima serata del Riviera Beer Festival di Vallecrosia.

Nell’Arti-Villaggio CNA si è, infatti, svolta una simpatica cerimonia a tema "Sapori e profumi del Ponente" tra la Confraternita du Pan Bagnau di Bordighera e il nuovo Tartufo di Seborga. Il priore della confraternita Francesco Franz Verrando e il tartuficoltore Villiam Casali hanno presentato una nuova ricetta del Pan Bagnau e stipulato un gemellaggio tra le due associazioni per collaborare a promuovere le tradizioni e prodotti locali.

In seguito, si sono svolti alcuni show cooking di preparazione del "Pan Bagnau Trifulau" che è stato offerto e degustato dai numerosi visitatori. "Gli show cooking si ripeteranno dalle 20 in poi anche nelle due serate rimanenti dell'evento" - fa sapere il priore della confraternita Francesco Franz Verrando - "In particolare, oggi sarà presentato un nuovo mix di sapori con la collaborazione di 'Antico Zafferano di San Biagio' di Patrizia Luppo con una crema di burro d'Alpeggio, tartufo nero estivo e zafferano".