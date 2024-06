Il tartufo 'Black Prince' di Seborga sbarca al "Riviera Food Festival" di Sanremo (Foto)

Il tartufo 'Black Prince' di Seborga verrà presentato al "Riviera Food Festival" di Sanremo.

Il particolare tartufo dell'entroterra bordigotto verrà illustrato, domani alle 12 a Villa Ormond, dal tartufaio Viliam Casali e dal PR Marketing Franz Verrando.

Sarà un'occasione per far conoscere alcuni prodotti locali a km0 e una tradizione gastronomica già conosciuta ai tempi dei romani. "E' il primo tartufo nero estivo della serie di tartufi che saranno disponibili, in base alla stagione, raccolti e distribuiti dalla Black Prince Tartufo di Seborga" - fanno sapere il tartufaio Viliam Casali e il PR Marketing Franz Verrando - "Le tartufaie Casali/Guglielmi site nell'alta vallata tra Seborga e Vallebona, proporranno durante l'anno anche il tartufo nero pregiato, il bianchetto e il bianco".