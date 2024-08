Vallecrosia, cambia la viabilità sul lungomare per la "Notte Blu"

Cambia la viabilità a Vallecrosia in occasione della "Notte Blu" che si svolgerà domani, il 12 agosto, sul lungomare Marconi, che per l'occasione, sarà animato da concerti di bands musicali e attrazioni varie oltre che dall'atteso spettacolo piromusicale in collaborazione con Setti Fireworks.

Saranno vietati l’accesso pedonale e la balneazione dalle 8.30 del 12 alle 2 del 13 agosto, nel tratto di spiaggia appositamente delimitato da transenne, destinato al posizionamento e allo sparo dei fuochi artificiali e alla successiva messa in sicurezza dell’area con relativa bonifica.

Sul lungomare Marconi, nel tratto compreso tra via C. Colombo e Rattaconigli, vi saranno divieto di sosta e fermata con relativa rimozione forzata dalle 13 alla fine della manifestazione e il divieto di transito dalle 18 a fine manifestazione nei confronti di tutte le categorie di veicoli eccetto quelli eventualmente necessari per l’allestimento della manifestazione e degli addetti ai lavori dotati di apposito contrassegno identificativo che dovrà risultare apposto ben visibile sui parabrezza.

Sempre sul lungomare Marconi ma nel tratto compreso tra via C. Colombo e via 1° Maggio, dalle 18 del 12 sino alle 2 del 13 agosto si manterranno i provvedimenti stabiliti per il Riviera Beer Festival.