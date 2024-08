Ventimiglia, proseguono i nuovi asfalti: lavori alle Gianchette (Foto)

Proseguono i nuovi asfalti a Ventimiglia. Sono iniziati i lavori alle Gianchette.

"Proseguono gli asfalti nelle frazioni: oggi siamo alle Gianchette e anche qui, dopo decenni, diamo una risposta alle esigenze dei cittadini. Un quartiere che più di tanti altri soffre delle problematiche che cerchiamo di risolverle" - dice il sindaco Flavio Di Muro, che ha fatto un sopralluogo insieme all'assessore Domenico Calimera - "I residenti mi dicono che sono sessant'anni che non si rifà l'asfalto. Noi l'avevamo detto un mese fa al comitato di quartiere, l'abbiamo programmato mesi fa. Il piano asfalti per tutta la città è partito e abbiamo iniziato dalle frazioni".

"Non è vero che facciamo questo asfalto perché l'ha chiesto l'opposizione. Non è vero che facciamo questi lavori in seguito a proteste, articoli, mozioni o polemiche del Partito Democratico. Gli asfalti non hanno colore politico" - sottolinea Di Muro - "Si tratta di interventi calendarizzati ad inizio anno, che proseguiranno con il maxi appalto di fine estate. Si va per ordine di priorità. Questa amministrazione è contenta di aver asfaltato via Gianchette. Continueremo con tante vie del centro città, dei quartieri limitrofi e delle frazioni con il massimo impegno e la massima determinazione in un'ottica di trasparenza".