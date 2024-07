Ventimiglia, strada asfaltata a Case Brughe': i ringraziamenti degli abitanti

Strada asfaltata nel borgo storico di Case Brughe' a San Pancrazio, frazione di Ventimiglia. Gli abitanti soddisfatti desiderano ringraziare pubblicamente l'amministrazione comunale per l'intervento.

Il piano asfalti da 700mila euro prevedeva, infatti, anche i lavori a San Pancrazio. "Dopo anni e diverse amministrazioni comunali, finalmente il piccolo borgo storico di Case Brughe', frazione San Pancrazio, ha la sua strada asfaltata" - dicono gli abitanti di Case Brughe' - "Grazie anche a diversi abitanti, che hanno donato i terreni, il lungo iter per avere un accesso praticabile, non solo per chi ci vive ma anche per tutti i mezzi di soccorso, è giunto al termine".

L'intervento di asfaltatura è stato possibile grazie alla collaborazione tra abitanti e amministrazione comunale. "Un ringraziamento dovuto e sentito va all'amministrazione comunale, al sindaco Di Muro, all'assessore alle frazioni Calimera, all'ufficio manutenzioni e, non ultimo, al comitato di quartiere di Calvo-San Pancrazio" - sottolineano - "Un plauso grandissimo va, infine, agli abitanti che hanno voluto fortemente investire una quota nella realizzazione dell'opera. Una sinergia che ha portato i cittadini a sentire il territorio come parte integrante della vita di tutti i giorni".