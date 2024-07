Ventimiglia, al via i lavori di asfaltatura: primo intervento a Seglia (Foto e video)

A Seglia, frazione di Ventimiglia, sono iniziati oggi i lavori di asfaltatura. Lo annuncia l'assessore ai Lavori Pubblici Domenico Calimera.

"Il piano asfalti da 700.000 euro è partito dalle frazioni come promesso in campagna elettorale" - fa sapere l'assessore della città di confine - "I primi interventi riguardano, in particolare, le frazioni di Seglia, in particolare via Ciappin, gravemente dissestata, a seguire San Pancrazio, in via Tenda e, infine, in via Gianchette per venire incontro alle esigenze dei cittadini".

Inoltre, il maxi appalto, da oltre 500.000 euro, partirà alla fine dell’estate iniziando da via San Secondo, sulla base di un piano di priorità elaborato dall’assessore ai Lavori Pubblici Domenico Calimera.