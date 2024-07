Ventimiglia: l’assessore Calimera replica ai consiglieri del Pd “Si prendono meriti che non hanno prendendo in giro i cittadini”

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Domenico Calimera, interviene in merito alle dichiarazioni dei Consiglieri del Partito Democratico circa la partenza degli asfalti in Via Gianchette.

“Fa veramente sorridere questo tentativo maldestro del PD di prendersi meriti che non hanno. Le dichiarazioni dei Consiglieri comunali Leuzzi e Nesci gettano continuo fumo negli occhi degli abitanti di Roverino. Gli interventi di asfaltatura in Via Gianchette e in tutte le altre strade frazionali sono stati voluti fortemente dal Sindaco e dall’Assessorato ai Lavori Pubblici e messi in programma all’inizio dell’anno a seguito dell’approvazione del bilancio – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Domenico Calimera. Ci dicano piuttosto i Consiglieri del PD cosa hanno (o meglio, non hanno) fatto durante i 10 anni in cui hanno governato la città con Ioculano e Berlengiero. Il Partito Democratico, in tutto questo, non ha alcun merito. I Consiglieri del PD millantano presunti successi che non gli appartengono. Le continue e pretestuose polemiche, quelle si, gli appartengono eccome. Se gli stessi pensano che questa Amministrazione intervenga esclusivamente grazie alle loro segnalazioni, evidentemente si sbagliano. L’Assessorato ai Lavori Pubblici è a conoscenza di tutte le problematiche che investono il quartiere delle Gianchette e di Roverino, anche grazie al supporto dei Consiglieri di maggioranza che, senza tanti proclami, aiutano il sottoscritto nella risoluzione dei problemi e nella pianificazione degli interventi da porre in essere".

"Mi rivolgo quindi ai cittadini consigliando di non credere alle favole che gli vengono raccontate e di rivolgersi all’Amministrazione per segnalare eventuali disservizi, come di consueto la porta è sempre aperta e da parte nostra vi è sempre stata massima disponibilità”.