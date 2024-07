Ventimiglia, strade asfaltate e nuovi punti luce nelle frazioni: i ringraziamenti degli abitanti (Foto)

Strade asfaltate e nuovi punti luce a San Bernardo e a Seglia, frazioni di Ventimiglia. Gli abitanti soddisfatti desiderano ringraziare pubblicamente l'amministrazione comunale per gli interventi.

"Come comitato di quartiere desideriamo ringraziare il sindaco Di Muro e l'amministrazione comunale per la realizzazione degli asfalti tanto attesi a Ventimiglia, in particolare in frazione San Bernardo, a Seglia, in via Ciappin, via Fontana e via Sant'Anna" - dice il presidente del comitato di quartiere Magliocca, Davide Condro'.

"L'impegno con gli elettori assunto un anno fa è stato rispettato in quanto la frazione necessitava urgentemente del ripristino di tratti di asfalti da tempo" - sottolinea - "A ciò si aggiunge l'implementazione di nuovi punti luce installati nei mesi scorsi in zona per dare così risalto alla frazione San Bernardo e Seglia, trascurate da tempo".