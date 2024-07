Ventimiglia, nuovi asfalti in via Gianchette, esulta la minoranza: "Una battaglia vinta dai cittadini, ma la strada è ancora lunga" (foto)

"Registriamo con con piacere l'inizio dei lavori di asfaltatura in un piccolo tratto di via Gianchette, le proteste dei cittadini unite a quelle dei rappresentanti del Partito Democratico in Consiglio Comunale, Alessandro Leuzzi e Vera Nesci, hanno avuto per una volta esito positivo", così in una nota gli esponenti della minoranza.

"Il nostro modus operandi sta avendo successo, siamo un pungolo continuo per chi amministra, proseguono, molte volte non siamo ascoltati, ma evidentemente in questo caso non potevano fare altrimenti, un ringraziamento particolare va fatto alla tenacia dei cittadini residenti con i quali abbiamo ottenuto un risultato anche se modesto rispetto a ciò che realmente serve alla frazione delle Gianchette.Segnaliamo ancora l'abbandono di alcune frazioni in particolare come Roverino, Mortola, Grimaldi, Latte, ma anche il centro cittadino. luoghi in cui manca manutenzione, pulizia, sicurezza e decoro urbano".

"Sono decine le nostre interpellanze a cui nessuno dopo mesi, dicono Leuzzi e Nesci, ha dato riscontro né con i fatti e nemmeno con atti, che sarebbero dovuti. Ovviamente non termina qui la nostra azione di interpellanze , interrogazioni e mozioni in Consiglio Comunale con la speranza che chi oggi Amministra la città si renda conto, tra un selfie ed un video, concludono, delle reali condizioni in cui versa Ventimiglia, senza distinzioni tra centro e frazioni , tra problemi grandi e piccoli. Il perpetuare di questo immobilismo getterebbe nel baratro cittadini, operatori economici e la città intera".