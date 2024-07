Al via la 25ª edizione di Rock in the Casbah: una festa di famiglia nel cuore della Pigna (Video)

Inizia con una serata in famiglia la 25ª edizione di Rock in the Casbah, il festival che da due decenni e mezzo porta la musica live nel cuore del centro storico di Sanremo. Quella stessa famiglia che nel 2000 ha dato il via alla rassegna con il primo storico live della Ratamacue nell’anfiteatro naturale di piazza San Costanzo.

Per il suo 25° compleanno la famiglia di Rock in the Casbah ha scelto di invitare sul palco band e progetti musicali che, in qualche modo, hanno fatto parte della sua cerchia nel corso degli anni.

E, quindi, dalle 22 suoneranno: Filodiretto, Dietro l’Angolo, Oli e Swiffer and the Roots of Funk. Come sempre, come nella tradizione della Casbah, una proposta variegata e multicolore per dare ampio spazio alla musica live originale in ogni sua forma.

L’appuntamento c’è, il posto è sempre lo stesso. Dalle 22 di questa sera prende il via la 25ª edizione di Rock in the Casbah. Una questione di famiglia.