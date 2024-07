'Ventimiglia Medievale', D’Andrea replica a Calcopietro: "Approfondiremo la questione in consiglio comunale"

"Le provocazioni del giovane assessore non mi preoccupano, approfondiremo in consiglio comunale la questione, oggetto dell’interrogazione da me depositata, augurandomi che mi venga data risposta nei tempi istituzionali previsti da regolamento comunale". Con queste parole il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia e capogruppo di Sismondini Sindaco, Cristina D’Andrea, replica alle dichiarazioni rilasciate dall'assessore Serena Calcopietro.

"Infine, auspico che questi celeri tempi di riflesso, siano impiegati anche nel risolvere le urgenti problematiche che attanagliano la nostra città" - conclude D’Andrea.