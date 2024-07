'Ventimiglia Medievale', D'Andrea: "L'amministrazione crea marchi 'taroccati' con soldi pubblici"

"Apprezzo la volontà di dare luce al nostro storico e tradizionale evento dell’Agosto Medievale da parte del sindaco e dell’assessore competente. Con due determine si sono affidati servizi per 8.100,00 euro a due società per diverse attività di marketing e comunicazione, attraverso una campagna pubblicitaria ad hoc su 'Ventimiglia Medievale' da svilupparsi sui social network e sui canali media, anche attraverso la valorizzazione della brand identity e manifestazione in-out; inoltre la valorizzazione del programma per la promozione della 50^ edizione della manifestazione del prossimo anno, nonché la creazione di un sito internet dedicato, graphic design brand, gestione e posizionamento mappa interattiva e Qr-code per seguire la manifestazione e il programma, video promozionale con riprese aeree con drone e a terra da utilizzare come lancio per la 50^ edizione del 2025. A prima vista sembra un’ottima scelta di investire sulla promozione della più antica manifestazione della città ma, in realtà, guardando i contenuti, si scopre che dietro si nasconde una chiara volontà di creare un prodotto parallelo, attraverso addirittura un nuovo brand 'Ventimiglia Medievale'" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia e capogruppo di Sismondini Sindaco Cristina D’Andrea.

"Hanno creato un’attività parallela all’Agosto Medievale con attività dedicate e gestite da un privato con l’utilizzo dei loghi istituzionali del Comune ma senza utilizzare il materiale ufficiale dell'Ente Agosto Medievale. È stato creato ad arte, un piano di comunicazione 'specifico' di Ventimiglia Medievale, con grafiche, loghi, contenuti e caratteri diversi. Anche nei comunicati stampa online, fuori provincia, non si promuove l’Agosto Medievale ma l’altro brand" - mette in risalto - "Quindi paghiamo una società per pubblicizzare, secondo determine, ma in realtà si crea un clone, affidandolo ad un privato. Due prodotti diversi, grazie ad una manifestata volontà di distinguere lo storico 'Agosto Medievale' da un improvvisato nuovo prodotto definito 'Ventimiglia Medievale'. Addirittura sulla pagina social di 'Ventimiglia Medievale' non c’è neanche il calendario degli eventi dell’Agosto Medievale ma una pagina nuova completamente diversa dall’originale ma, mi chiedo, quando e chi ha mai deciso questa novità?".