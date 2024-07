Ventimiglia: presunti marchi 'taroccati' per l'Agosto Medievale, l'Assessore Calcopietro "E' una fake"

L’Assessore al Turismo, Serenza Calcopietro, replica alle affermazioni del Consigliere di minoranza Cristina D’Andrea (QUI).

"Sono totalmente prive di fondamento, in relazione al nuovo brand 'Ventimiglia Medievale'. L’Amministrazione, in applicazione delle linee programmatiche di mandato, in particolare del punto 'Torna Storica Ventimiglia', ha inteso sostenere fattivamente l’Agosto Medievale e l’attività dei sestieri, ma non solo. È falso, quindi, che il Comune abbia creato un’attività parallela all’Agosto Medievale, semplicemente perché questo nuovo progetto intende senz’altro sostenere la promozione della storica manifestazione, ma non intende fermarsi qua. Ventimiglia vanta il secondo centro storico più grande della Liguria dopo quello di Genova, e intorno ad esso orbitano associazioni e manifestazioni tra le più disparate ma che, in ogni caso, attengono al medioevo e alle sue tradizioni: si pensi, ad esempio, al Campionato italiano del tiro con la Balestra antica che verrà svolto ad Ottobre. Ventimiglia Medievale rappresenterà un ausilio fondamentale per la promozione dell’evento e per la condivisione dei contenuti a manifestazione ultimata".

"Corrisponde al vero - prosegue l’Assessore Calcopietro - che è stato creato ad arte un piano di comunicazione 'specifico' di Ventimiglia Medievale, con grafiche, loghi e contenuti riconducibili al Comune di Ventimiglia e di sua proprietà. Come il sito turistico, anche il sito Ventimiglia medievale, che presto sarà presentato, e alla presentazione del quale invito personalmente il consigliere D’Andrea per comprenderne appieno le finalità e le strategie di marketing, delle quali forse capisce poco, è stato creato certamente da un privato, ma è un sito totalmente riconducibile al comune, mentre quello dell’Ente Agosto Medievale, specificamente dedicato alla promozione di un unico evento, è un dominio privato inaccessibile all’Amministrazione. Ventimiglia Medievale, come detto, intende promuovere anche l’Agosto Medievale, ma non solo. La 'leggerezza' alla quale D’Andrea fa riferimento forse è la sua quando afferma, senza tante remore, che la Giunta “gioca con i soldi dei cittadini”.

"È falso che la pubblicità sui giornali promuova esclusivamente il brand Ventimiglia Medievale, anche se non vi sarebbe nulla di male: tutti gli articoli recano la promozione dell’evento 'Agosto Medievale' e si è scelto di affidarsi ad un operatore esperto nel settore anche per diffondere la voce fuori dalla Provincia e dalla Regione. La 'selezione pubblica' non vi è stata in quanto, sia la creazione del sito, sia la creazione di contenuti pubblicitari, risultano al di sotto della soglia di 5.000 euro, potendo quindi il Comune procedere con affidamento diretto senza obbligo di ricorso alla piattaforma elettronica di negoziazione, decidendo quindi di affidare il servizio ad un operatore della Provincia di Imperia con esperienza conclamata: da anni infatti lo stesso collabora con il Comitato San Benedetto per la promozione del Corteo storico di Taggia. Il Comune, infine, stante la spesa importante a sostegno della manifestazione, pari a 35.000 euro elargiti all’Ente Agosto Medievale, non può prescindere dall’impostare una campagna di comunicazione che sappia valorizzare l’evento in questione, specie in previsione del 50° anniversario che si terrà il prossimo anno e che l’Amministrazione comunale intende innovare e migliorare notevolmente".

"Spiace quindi - termina l'Assessore - che il Consigliere D’Andrea, in pieno svolgimento della manifestazione, abbia ritenuto necessario polemizzare con asserzioni del tutto prive di fondamento. Come sempre, invece di informarsi direttamente tramite l’Assessore al Turismo e l’Ufficio Manifestazioni, si preferisce la polemica sui giornali".