Sfoltitura dei tigli a Vallecrosia, Biasi: "Intervento per garantire sicurezza" (Foto)

Garantire sicurezza, sia stradale che pedonale, era lo scopo dell'intervento di ordinaria manutenzione del verde pubblico svoltosi oggi, come previsto, in via Don Bosco a Vallecrosia.

"Un intervento minimale, che consiste nel taglio di alcuni rami bassi di due tigli ingombranti che sforavano nelle abitazioni vicine, solo per garantire sicurezza stradale e pedonale" - fanno sapere il sindaco Armando Biasi e il consigliere comunale Denis Perrone, che ha la delega alle manutenzioni e al verde pubblico, per rassicurare i cittadini.

Per consentire, in totale sicurezza, i lavori è stato chiuso al traffico il tratto dall'ex municipio alla strada statale 1 in via Don Bosco. Inoltre, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata fino alla conclusione dell'intervento.