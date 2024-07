Vallecrosia, potatura dei tigli: divieti di sosta e di transito in via Don Bosco (Foto)

Cambia la viabilità in via Don Bosco a Vallecrosia per consentire, in totale sicurezza, i lavori di potatura dei tigli siti nel tratto dall'ex municipio alla strada statale 1.

In via Don Bosco scattano, infatti, il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 12 alle 16 di oggi, il 10 luglio, e il divieto di transito dalle 13 alle 16 sempre del 10 luglio.

Lo stabilisce un'ordinanza, emessa dalla polizia locale, per garantire la circolazione e la sicurezza nella zona. Eventuali danni causati dai lavori a cose o persone saranno a carico del personale della ditta operante sul posto.