Bordighera: sgradevoli miasmi dai tombini. il vicesindaco Laganà risponde ad un cittadino

"Vorrei ricordare al Sig. Gabriele che i miasmi in centro ci sono sempre stati e gli spurghi vengono quindi fatti quando il sistema fognario non scarica correttamente verso il depuratore. Contrariamente a quanto da lei affermato il problema non è mai stato circoscritto al depuratore che a sua volta ha tutta una serie di problematiche strutturali che auspichiamo siano state risolte". Risponde così il vicesindaco di Bordighera Marco Laganà ad un cittadino che si era lamentato si sgradevoli miasmi dai tombini e caditoie.

"Se il Sig. Gabriele leggesse quotidianamente un giornale - continua Laganà -, o forse fosse meno 'partigiano', potrebbe ricordare che i lavori del restyling della passeggiata hanno riguardato tutti i sotto servizi con il rifacimento completo anche della condotta fognaria. Non di meno dovrebbe anche sapere che tutto il sistema idrico integrato è gestito da Rivieracqua e gli interventi di spurgo sono a loro carico da quasi un anno.

"Invito quindi il Sig. Gabriele, se non è gradisce i confronto politico ad impegnarsi almeno civicamente con il suo telefonino, chiamando subito il numero di Rivieracqua per un pronto intervento quando necessario; il mugugno ci può anche stare - conclude il vicesindaco della città delle palme -, ma occorre raccontare come effettivamente stanno le cose, altrimenti lei Sig. Gabriele avrà sempre la credibilità di un campioncino di play station!".