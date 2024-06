Bordighera: sgradevoli miasmi dai tombini e caditoie, la denuncia di un cittadino

“Nonostante l’estate si stia facendo attendere, la colonnina di mercurio sta salendo e con essa aumentano gli odori sgradevoli in quasi tutta la città. Se negli anni passati il problema era circoscritto al malfunzionamento del depuratore, dove nell’estate 2018 si dovette assistere al malore di una donna per i forti miasmi inalati, nelle ultime due stagioni sono finiti sul banco degli imputati i tombini e le caditoie di quasi tutto il centro cittadino. Questo dipende dalle oramai evidenti ed innegabili negligenze di chi dovrebbe provvedere agli spurghi e alla manutenzione della rete fognaria. Risulta oramai raro vedere le camionette e gli addetti a tale servizio, operare per risolvere tale incresciosa situazione. Quando questo avviene, si riscontrano pochi ma graditi giorni di tregua”. Lo dice il nostro lettore Gabriele Alessio.

“Le persone con più conoscenze tecniche della città, aggiungono al problema dei facilmente risolvibili disservizi, questioni di natura strutturale ubicati nella rete fognaria nella zona di Corso Italia e strade limitrofe. Interventi che avrebbero grande priorità, rispetto ad altri. In questi giorni è stato inaugurato dall’amministrazione il primo tratto di lungomare; senza nulla togliere a questo prestigioso e tanto atteso restyling della nostra passeggiata, parafrasando tali scelte risulta poco saggio un cambio di abito senza provvedere alla propria igiene personale. Molti cittadini hanno oramai deciso di disertare colazioni, aperitivi o gustare un gelato in molti punti della città. Ci si chiede se il primo cittadino ed i suoi assessori siano realmente consapevoli di una così grave situazione. Possibile che nessuno di loro si accorga che consumare un alimento, inalando questi forti miasmi sia un qualcosa di indigesto? Gli esercenti in centro restano increduli. Qualcuno provvede a coprire le caditoie nei pressi della propria attività con giornali bagnati, per tamponare provvisoriamente il fetore.

Si chiede una risposta dall’amministrazione Ingenito, con la speranza di non assistere allo 'scarica barile' sulle giunte trascorse, oppure a banali scuse scomodate in occasioni di un confronto, quasi a volersi manlevare da responsabilità proprie. ‘Bordighera Vince’ amministra la città da ben sei anni”.