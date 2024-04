Domenica prossima c'è la 'Primavera Bordigotta': ecco i divieti e le strade percorribili

In occasione della manifestazione commerciale “Primavera Bordigotta” in programma domenica prossima, sarà attuata una serie di provvedimenti.

Dalle 6 alle 21.30

Sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti località: Via Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Pasteur e P.za Mazzini; Corso Italia nel tratto compreso tra Via Vittorio Emanuele e Corso Europa; Via Romana lato sud; Via Tumiati; Via Libertà; Via 1° Maggio dall'intersezione con Via dell’Umorismo a Via Vittorio Emanuele; Corso Europa lato sud dall’intersezione con Corso Italia a quella di Via Pelloux da adibire a capolinea dei bus urbani; Piazza Eroi Libertà (lato Ovest per area funzionale); Via Aurelia tratto compreso tra Via Arenella e Via Pesaro per area manovra bus.

Dalle 7.30 alle 21.30

Sarà istituita la chiusura al traffico, con esclusione dei mezzi di Polizia, Soccorso e Protezione Civile, nelle seguenti località: Via Vittorio Emanuele; Via Libertà; Via Roma e Corso Italia nel tratto compreso tra Via Vittorio Emanuele e C.so Europa, località ove si svolgerà la manifestazione. Inoltre verranno interessate al predetto divieto le seguenti vie: Via G. Rossi dall’intersezione con via Villafranca a via Vittorio Emanuele; Via C. Balbo dall’intersezione con via Acapulco verso Sud: Via Lagazzi dall’intersezione con via Villafranca verso sud; via Regina Margherita dall’intersezione con corso Europa e via Jung e tutte le vie a fondo chiuso interne all’area della manifestazione. In Piazza Garibaldi sarà consentito esclusivamente l’utilizzo dei parcheggi con viabilità secondaria di servizio agli stessi con uscita da via Marconi e Via Verrando.

Il traffico veicolare dovrà essere deviato sul seguente percorso:

Direzione Ventimiglia:

- P.zza Valgoi, C.so Europa, Via Piave, Via Tumiati, Via Romana;

- per autobus ed autocarri: P.zza Valgoi, C.so Europa, Via Piave, Viale F. Rossi (con obbligo di precedenza a destra), P.za De Amicis, Via Romana, Via Cesare Augusto, Via Cagliari, Via degli Amici, Via Aurelia.

Direzione Sanremo:

- Via Aurelia, Via Pasteur, Via Romana, Via Tumiati, Via Piave, C.so Europa, P.zza Valgoi;

- per autobus ed autocarri: dal Comune di Vallecrosia in Via Col. Aprosio – Via Roma – Via Romana; nel Comune di Bordighera: Via C. Augusto, Via Degli Ulivi, Via Romana, Via Tumiati, Via Piave, C.so Europa, P.zza Valgoi.​

Sono previste le seguenti modifiche propedeutiche alla fluidità del traffico:

- l’istituzione del doppio senso di circolazione in via 1° Maggio (nel tratto compreso tra la via dell’Umorismo e la Via Vittorio Emanuele) - Via Sant’Antonio - via delle Poste al fine di consentire ai veicoli l’uso delle aree di sosta disponibili in entrata ed uscita dalla viabilità alternativa;

- l’inversione di marcia in:​ via Ginestre al fine di collegare via Balbo a via V. Veneto, via Acapulco, via Villafranca, via Aldo Moro al fine di collegare l’anello delle vie Balbo – Acapulco - Roseto - Lagazzi - Villafranca - G. Rossi - A. Moro alla viabilità alternativa.​

Nell’area della manifestazione vigerà il divieto di transito assoluto per tutti i veicoli ad accezione dei mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine, Protezione Civile e della ditta incaricata per il posizionamento dei dissuasori statici. I residenti e i possessori di garage e autorimesse non potranno accedere nella stessa area della manifestazione.