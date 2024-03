"No alle dighe, ma servono idee per creare delle riserve d'acqua": il pensiero del Consigliere Mario Robaldo

“Io sono contrario a quella diga e alle dighe in generale, perché sono alla fine dei muri che deturpano il paesaggio e sono un grave rischio per le vallate. Sui torrenti ci sono infatti degli scorci con piccoli laghetti che, con la costruzione di una diga, andrebbero a scomparire”.

Sono le parole di Mario Robaldo, Consigliere provinciale di maggioranza che, nel corso della discussione, ha evidenziato quanto dovrebbe essere fatto nel futuro della nostra provincia per l’acqua: “Basta guardare fiumi e torrenti nei giorni di pioggia – prosegue – per capire che servono invasi, magari uno dietro l’altro, per portare via poco territorio al fiume e possono anche smorzare le eventuali piene. E ricordiamo che non c’è solo il torrente Argentina, ma anche Roya, Nervia, Impero, Arroscia ed altro che consentono zone dove creare invasi senza deturpare nulla”.

Il concetto che vuole esprimere Robaldo è molto semplice: “Certo, no alle dighe ma qualche soluzione per ‘fermare’ l’acqua che se ne va al mare dobbiamo trovarla. Non possiamo certo pensare a serbatoi enormi ed invasivi, che porterebbero comunque solo muri e deturpamento del paesaggio. Per qualcosa dobbiamo fare, visto che il cambiamento climatico che è in atto e sotto gli occhi di tutti. Serve un sistema ‘intelligente’ per fermare l’acqua, impedire di andarsene verso il mare e creare delle riserve per l’estate. Tra una diga di decine e decine di metri e il ‘niente’ c’è sicuramente una via di mezzo”.

Secondo Robaldo serve uno studio in tutte le vallate della nostra provincia: “Dove le riserve dell’acqua potrebbero esser utilizzate per i diversi luoghi dell’entroterra e tenere il Roya per la costa, con gli impianti che sono già esistenti e che vengono allestiti anche in questi mesi”.