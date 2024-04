Bordighera: fondi per outdoor, ex chiesa Anglicana e cimiteri

Fondi per l'outdoor, per la manutenzione dell'ex chiesa Anglicana e per i cimiteri. E' quello che si evince dall'approvazione della ratifica della prima variazione al bilancio di previsione 2024-2025-2026 avvenuta in serata in consiglio comunale a Bordighera.

"E' una delibera tecnica dove si prende atto dell'applicazione dell'avanzo vincolato. Sono sostanzialmente i fondi del turismo che vengono notificati al bilancio 2024" - spiega il sindaco Vittorio Ingenito - "Ci sono delle variazioni che riguardano proprio iniziative in materia sportiva con 25mila euro per l'outdoor".

"Ci sono altri fondi che vengono impegnati per la realizzazione e manutenzione straordinaria della chiesa Anglicana" - fa sapere il primo cittadino - "Ci sono poi fondi impiegati per l'appalto dei giardini da 16mila euro che vengono dedotti e vengono applicati ai cimiteri. E' una delibera di una variazione di modesto importo che riguarda questi voci di bilancio".