Bordighera, Ingenito: "Grande attenzione alle piccole manutenzioni" (Foto)

"L'Amministrazione comunale di Bordighera porrà una grande attenzione alle piccole manutenzioni". Lo ha annunciato il sindaco Vittorio Ingenito parlando della variazione di bilancio di previsione 2024-2025-2026.

Una pratica che sbarcherà questa sera in consiglio comunale dopo essere stata discussa in commissione consiliare. "Sono state realizzate importanti opere: dall'efficientamento energetico delle scuole agli investimenti sugli stabili" - fa sapere il primo cittadino - "Sono opere iniziate anche in anni precedenti che si porteranno avanti per oltre 17 milioni di euro".

Nel corso della seduta si parlerà, infatti, della prima e della terza variazione al bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'anno 2023. "Ci sono poi delle variazioni che sono state richieste dagli uffici, nella variazione di bilancio, che riguardano sostanzialmente degli interventi che vanno ad incidere su quelle che sono le piccole manutenzioni del Comune" - dice il sindaco Ingenito.

"Con questa variazione di bilancio l'amministrazione comunale porrà, perciò, una grande attenzione alle piccole manutenzioni del comune come, per esempio, ai sottopassi, all'illuminazione, alla pulizia e all'igiene della città perché sono stati stanziati ulteriori 80mila euro per l'acquisto dei cassonetti" - afferma Ingenito - "Una piccola manutenzione per essere più vicini ai cittadini e soddisfare, soprattutto, quelle esigenze che sono le più elementari ma che sono quelle che stanno più a cuore, in questo momento, ai cittadini".