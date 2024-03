Porto, rifiuti, ciclabile e rotonda di Sant'Ampelio tra i punti del consiglio comunale di Bordighera

Si parlerà di porto, rifiuti, ciclabile, litorale, della rotonda di Sant'Ampelio, dell'ospedale Saint Charles, della villa Regina Margherita, della scuola Maria Primina e della scuola dell'infanzia di via Napoli nel corso della prossima seduta del consiglio comunale di Bordighera che andrà in scena giovedì 28 marzo alle 18, Giovedì Santo, nella sala rossa di Palazzo del Parco.

Diversi i punti all'ordine del giorno: la ratifica della prima variazione al bilancio di previsione 2024/2025/2026; comunicazione al consiglio comunale dell'approvazione della deliberazione di giunta comunale n. 40 del 13.02.2024; riguardo al settore finanziario vi sarà l'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e la terza variazione al bilancio di previsione 2024/2025/2026; l'approvazione del regolamento comunale e piano ormeggi del porto di Bordighera — Piano di sicurezza ed emergenza; il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene del suolo - Approvazione modifiche apportate dai bacino SR di affidamento ventimigliese; per il settore tecnico il servizio urbanistica e G.0. - Legge regionale n. 1/2008 e s.m.i. - lo svincolo di strutture alberghiere dell'immobile sede dell'ex “Hotel della punta” e sul patrimonio/contenzioso l'approvazione di transazione con la società Amarea Srl avente ad oggetto il contratto di locazione del locale bar-ristorante ubicato nell'immobile comunale denominato “Rotonda di sant'Ampelio”.

Verranno, inoltre, illustrate mozioni presentate dal gruppo consiliare Insieme in merito alla convocazione di una commissione consiliare dedicata all’organizzazione degli eventi; in merito all'avvio di procedure per conferire la cittadinanza onoraria al tennista Sinner e interpellanze, sempre del gruppo consiliare “Insieme”, in merito all'ospedale Saint Charles e in merito alla nomina di una commissione consiliare che monitori la struttura ospedaliera; in merito alla rotonda di sant'Ampelio; in merito alla villa Regina Margherita e in merito alla scuola Maria Primina.

Verranno esplicate anche interpellanze presentate dal gruppo consiliare “Bassi Sindaco” in merito alla creazione della pista ciclabile nella zona compresa tra il locale denominato Chica Loca e il depuratore; in merito all’erosione del litorale e in merito alla scuola dell'infanzia di via Napoli.