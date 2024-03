Ex “Hotel della Punta", Bordighera approva demolizione: una parte dovrà rimanere albergo (Foto)

Svincolo della struttura alberghiera ex “Hotel della Punta" discusso nel corso della commissione consiliare per l’Urbanistica, i Lavori Pubblici e l’Ambiente del comune di Bordighera andata in scena questa mattina in Comune.

Un punto all'ordine del giorno molto dibattuto. "Se ci fosse una ristrutturazione com'è i costi sarebbero troppo alti ma se l'immobile venisse abbattuto e ricostruito nulla impedirebbe di realizzare almeno una parte di struttura come albergo. Questa amministrazione sta lavorando tanto sotto il profilo delle attività turistiche e si sta battendo per portare turisti a Bordighera" - spiega il consigliere comunale Mauro Bozzarelli - "Il parere delle associazioni di categoria è favorevole ma solo se vengono realizzati posti letto, cioè se vengono dedicate alla ricettività alberghiera".

"Per un'amministrazione comunale che ha sempre lavorato in maniera costruttiva questo cambio di rotta delle associazioni rappresenta una profonda riflessione, un momento in cui fermarsi e fare riflessioni che devono essere riportate all'interno di un argomento" - dice il sindaco Vittorio Ingenito - "Non è la prima volta che un hotel viene abbattuto e ricostruito. Credo che bisogna prendere in assoluta considerazione questa richiesta, nessuno vuole perdere camere d'albergo. Un punto che sarà poi affrontato in consiglio comunale, che dovrà esprimere sullo svincolo della struttura in base alla legge regionale".

La pratica è stata votata con tre voti favorevoli, un contrario e due astenuti.