Totem storici nel degrado davanti alla chiesa di San Siro: l’allarme di cittadini e turisti nel cuore di Sanremo (Foto)

I totem informativi che raccontano la storia di Sanremo versano in condizioni di forte degrado e si trovano proprio di fronte alla Concattedrale di San Siro, uno dei luoghi simbolo della città. È questo l’allarme lanciato da alcune settimane da cittadini e visitatori, preoccupati per lo stato delle installazioni.

Si tratta di due totem di vecchio stampo, montati diversi anni fa, che riportano nozioni storiche sulla città, informazioni sulla chiesa e la mappa del centro storico. Sulle strutture è ancora visibile il logo cittadino con il leone e la palma, ma il tempo e l’esposizione alle intemperie hanno lasciato segni evidenti: ruggine, pannelli deteriorati e testi ormai poco leggibili, rendendo di fatto i totem quasi inutili.

«In molti, tra semplici cittadini e turisti, ci hanno segnalato la situazione», viene riferito, e le immagini che circolano in questi giorni risultano effettivamente piuttosto eloquenti. In una città che punta sempre più sull’accoglienza e sulla valorizzazione del proprio patrimonio storico, lo stato delle installazioni appare in contrasto con l’immagine turistica di Sanremo.

Da qui la richiesta: un intervento di sistemazione o, forse meglio, una sostituzione completa. «Magari con nuove installazioni, moderne, digitali e connesse alla rete», capaci di guidare i turisti nei loro percorsi, soprattutto alla scoperta della Sanremo storica. Una soluzione che permetterebbe di unire decoro urbano, informazione e innovazione, restituendo dignità a uno degli angoli più visitati della città.