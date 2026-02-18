Ventimiglia, avviata la vendita all’asta dell’ex scuola di San Bernardo: base d’asta fissata a 116.842 euro

La Civitas S.r.l. in liquidazione ha avviato la procedura di vendita all’asta dell'immobile denominato ‘ex scuola di San Bernardo’. Ad informarne è il Comune di Ventimiglia che, inoltre, fa sapere che “l'immobile è posto in vendita nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova e come risulta dalla perizia, con tutti i diritti, comproprietà, servitù esistenti, anche se non indicate. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

Il valore di stima del bene è di Euro 144.250,00. Tenuto conto del secondo tentativo di vendita si assumerà a base d'asta l'importo di € 129.825,00, ridotto del 10% ossia € 116.842,50. Non saranno considerate offerte di importo inferiori rispetto a detto prezzo che, pertanto, si assume quale "prezzo a base d'asta".

Le offerte dovranno essere presentate presso lo studio del Liquidatore in Ventimiglia (IM), Via Roma 19, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, a far data dalla emissione del presente avviso e sino alle ore 13 dei giorno 4 marzo 2026 in busta chiusa e con firma apposta sui lembi della busta stessa, indicante esclusivamente la dicitura "offerta asta immobile "ex scuola San Bernardo" - CIVITAS s.r.l.".

L'apertura delle buste avverrà pubblicamente presso la sede sociale, in una sala messa a disposizione del Comune di Ventimiglia, alle ore 12 del giorno 05 marzo 2026 ad opera del liquidatore della società. Sarà dichiarato vincitore della gara e aggiudicatario l'offerente che avrà presentato l'offerta di importo più alto, senza alcuna successiva gara tra gli offerenti”.

Per informazioni dettagliate e per la consultazione della perizia è possibile consultare il LINK sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia.