Rotonda di Sant'Ampelio, la Commissione a Bordighera approva la transazione con Amarea (Foto)

E' stata approvata, questa mattina in Commissione consiliare Urbanistica, la transazione con la società 'Amarea Srl' per la Rotonda di Sant'Ampelio ed il relativo contratto di locazione del locale bar-ristorante nell’immobile comunale denominato.

"Gli uffici comunali hanno lavorato per valutare una soluzione conciliativa - dice il sindaco Vittorio Ingenito - con la controparte che consenta in tempi certi la realizzazione della griglia di scolo da un lato e la rimozione del precario dall’altro. "Il tutto secondo quanto proposto anche dal consulente tecnico nominato dal Tribunale di Imperia che aveva, tra l’altro, anche l’obiettivo di elaborare un percorso transattivo. Se si fanno delle osservazioni gli argomenti sono tantissimi a pro e contro".

Contrario alla transazione il consigliere comunale di maggioranza Mauro Bozzarelli: "Io devo essere d'accordo con gli uffici. E' mio dovere interagire con gli uffici e dire cosa per me è giusto o no. Io nono sono d'accordo con questa transazione, credo che gli uffici abbiano sbagliato e abbiano fatto una transazione non conveniente per l'amministrazione. Non sono contro nessuno ma secondo me non è conveniente".

Favorevole, invece, il Consigliere di opposizione, Giuseppe Trucchi: Diamo al privato un'opera che dice che non è sicura e il giudice dice che è vero, perciò, abbiamo sbagliato. Il comune prima non voleva transare ma, invece, in questo modo tutto va a posto. Ovviamente se la transazione riguarda anche il canale scolmatore mi opporrò".