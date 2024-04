Bordighera, conferire cittadinanza onoraria a Sinner: approvata all'unanimità la mozione di Trucchi (Foto)

"Propongo al consiglio comunale di voler valutare l'opportunità di conferire a Jannik Sinner la cittadinanza onoraria della città di Bordighera": lo ha evidenziato, con una mozione, il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi in consiglio comunale a Bordighera, andato in scena ieri sera.

"Ritengo che le imprese sportive che il giovane sta realizzando ma ancor di più la correttezza del suo comportamento in campo, la forza di carattere dimostrata, l'umiltà e la correttezza verso i compagni di squadra e gli avversari dimostra che egli possa essere per i nostri giovani un esempio da seguire e imitare" - ha detto Trucchi illustrando la mozione presentata dal gruppo consiliare Insieme in merito all'avvio di procedure per conferire la cittadinanza onoraria al tennista Sinner - "Occorre anche considerare la sua ben nota frequentazione nei campi da tennis della nostra città nella quale ha anche abitato per periodi significativi lasciando un ricordo molto positivo in coloro che l'hanno conosciuto. Se il consiglio concorda con me in questa proposta chiedo che venga mandato al sindaco per avviare tutte le procedure necessarie, ovviamente dopo aver contattato l'interessato per illustrargli la proposta e dopo aver acquisito il parere, spero favorevole".

"A nome del consiglio comunale mi prendo l'impegno di trovare un contatto informale e vedremo se il nostro campione avrà piacere di diventare cittadino onorario" ha affermato il presidente del consiglio comunale Stefano Gnutti. La mozione è stata approvata all'unanimità.

