Bordighera approva la transazione con Amarea, scontro in consiglio comunale tra Ingenito e Bozzarelli

Tensione in maggioranza. Il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito e il consigliere comunale Mauro Bozzarelli si sono scontrati verbalmente con toni accesi, nel corso della seduta odierna del consiglio comunale, riguardo la transazione con la società Amarea Srl in merito al contratto di locazione del locale bar-ristorante sottostante la rotonda di Sant’Ampelio. Alla fine la pratica è stata approvata con un voto contrario, quello di Bozzarelli, e quattro astenuti dell'opposizione mentre il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi ha nuovamente preferito lasciare l’aula al momento della votazione.

"Il punto all'ordine del giorno può rappresentare davvero il punto di svolta per una vicissitudine anche giudiziaria che ha impegnato il comune di Bordighera e le diverse amministrazioni fin dal 2017, anno in cui sono state contestate le quote del progetto" - dice il sindaco Vittorio Ingenito illustrando il punto all'ordine del giorno sulla transazione con la società Amarea avente ad oggetto il contratto di locazione del locale bar-ristorante ubicato nell'immobile comunale denominato 'Rotonda di Sant'Ampelio' - "Un accertamento tecnico del tribunale di Imperia ha evidenziato che il manufatto è conforme al progetto e tuttavia riportava, come hanno sottolineato i tecnici, un errore nel rilievo che ha causato un aumento della vulnerabilità dei locali idraulici. Tutto questo sulla base dell'impulso del tribunale che invitava le parti a una soluzione transattiva. L'ufficio ha preso atto di quello che era l'indirizzo politico".

Con l'approvazione della bozza l'amministrazione intende, quindi, adempiere a quanto è emerso dall'accertamento tecnico preventivo per eliminare la maggiorazione della vulnerabilità dei locali sottostanti la rotonda di Sant'Ampelio con un canale scolmatore. Il futuro locatario dell'immobile entro novanta giorni potrebbe, quindi, rientrare nell'immobile per esercitare la sua attività. La transazione prevede il nuovo cannone di locazione di sei anni più sei di 75mila euro, che verrà poi adeguato secondo gli indici di Istat. Il locale cabine, invece, verrebbe dato in locazione per un anno con i lavori di sistemazione a cura del locatario. "Gli uffici hanno ricevuto dalla maggioranza questo indirizzo di trovare una soluzione transattiva sulla base delle evidenze scaturite dal Ctu presso il tribunale di Imperia senza nessuna prescrizione di sorta" - aggiunge il primo cittadino - "Abbiamo messo in condizione gli uffici di agire in piena autonomia senza alcun condizionamento da parte di sindaco, assessori o consiglieri. Questa procedura ha escluso di fatto la possibilità alla parte politica di intervenire con posizioni personali che sono prive di elementi fondati. Prima di prendere delle posizioni contro gli uffici o dare suggerimenti come quello che Bozzarelli ha dato in occasione della commissione urbanistica dove 'la stesura del Puc va data a un tecnico locale che conosca il territorio', voglio ricordare che non dobbiamo dare nessun tipo di suggerimento o proporre ai nostri uffici quelle che sono delle prerogative proprie degli uffici".

A conferma di quanto sostenuto, il Sindaco ha ricordato di aver domandato durante la relativa commissione consiliare al dottor Caria e all’architetto Ravera, che hanno seguito in prima persona la transazione, se avessero ricevuto da sindaco, assessori o consiglieri ulteriori indirizzi o condizionamenti sulla scrittura predisposta. Entrambi hanno dichiarato di non aver ricevuto alcun ulteriore indirizzo o condizionamento. "Sindaco l'ho detto e lo ridico: il politico deve interagire con l’ufficio" – replica il consigliere comunale di maggioranza Mauro Bozzarelli – "E' obbligato a interagire con l'ufficio perché sono due ruoli distinti e separati che devono comunicare. Gli uffici hanno fatto il loro lavoro benissimo ma poi lo devo votare io, non loro e se io non interagisco con loro vengono meno le prerogative dei politici. Allora cosa facciamo qua? Andiamocene! Lasciamo che i tecnici facciano tutto. Una pratica come questa deve nascere in maggioranza dove ognuno può esprimere la propria opinione in merito, come è accaduto altre volte, poi la maggioranza approva e si va in consiglio comunale dove si vota. Questa pratica non l'ho mai vista in maggioranza".

"Ci tengo alla mia opinione e mettere un 6+6. Perché? Perché lo ha richiesto la controparte. Voi siete d'accordo? Io no, non sono d'accordo" - continua Bozzarelli - "Penso che la cifra non sia congrua su quell'immobile in quelle condizioni. Noi facciamo quello che ci è stato detto di fare per mettere a norma i locali, una volta che sono a norma l'affittuario rientra, ha ancora quattro anni e nove mesi di contratto, continua fino alla fine del contratto e alla fine noi mettiamo a bando l'area e secondo me facciamo molto di più di 75mila euro. Io non approvo la transazione in sé. Non è necessaria. Andiamo a votarla oggi quando non sappiamo ancora se potremo fare il canale scolmatore, che metterebbe a norma i locali. Non abbiamo ancora la certezza. Votiamo una transazione senza avere la certezza di poter fare quello che vogliamo fare. Penso che dovremo attendere se potremo farlo. Nella transazione ci sono un sacco di cose che non condivido: diamo alla controparte la possibilità di chiederci le spese ma non ci diamo la possibilità di chiedere le spese del Consiglio di Stato; diamo un interesse pubblico a legare la gestione della spiaggia con il ristorante; diciamo anche che daremo delle aree a compensazione di quelle dello scolmatore, senza specificare né quali né quante. La mia prerogativa di votare la pratica me la tengo stretta e il mio interagire con gli uffici me lo tengo stretto e continuerò a farlo, come ho sempre fatto, nel rispetto delle parti. Non do suggerimenti, io dico solo la mia opinione e nessuno mi può contestare un'opinione".

"Il Ctu ha parlato di due possibili soluzioni: demolire la piazza pubblica per alzare il pavimento del ristorante o realizzare il canale" - afferma il consigliere comunale di minoranza Massimiliano Bassi - "Quali sono le motivazioni che hanno portato a scegliere questa soluzione? Andremo a mettere mano sul solaio, andremo a demolire qualcosa? La transazione è vincolata alla canaletta, se gli organi daranno parere contrario, cosa succederà? Chi, quando, per quanto tempo e in quali occasioni dovrà fare la manutenzione della canaletta? Siamo favorevoli alla transazione perché abbiamo sempre cercato di risolvere la situazione in maniera bonaria ma la canaletta ci lascia tanti dubbi e non ci soddisfa come soluzione e, pertanto, ci asterremo".

"E' la soluzione più semplice dal punto di vista tecnico. La manutenzione ordinaria verrà eseguita dal gestore mentre quella straordinaria dal Comune" - risponde il sindaco Vittorio Ingenito.

"Voglio spiegare la mia posizione" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi - "Sono tre anni che propongo di cercare una mediazione. Credo che gli uffici abbiano sempre fatto il meglio che potevano. Credo che l'interesse principale oggi sia: liberare la spiaggia dal precario; sistemare un'attività produttiva che riguarda molte persone; valorizzare la sede definitiva; avere un introito per il Comune definitivo. Credo che siano i valori fondamentali. Non voglio legare il mio voto a una transazione che per quanto condivisa prevede comunque un canale scolmatore. Oggi dobbiamo approvare una pratica senza sapere cosa dirà la conferenza dei servizi, quindi, io pur dichiarando la mia posizione favorevole alla transazione per il bene di Bordighera, mi asterrò dal voto uscendo dall'aula. Non mi sento di votare a favore, astenermi non mi sembra il caso e non mi senti di votare contro perché è evidente che il canale scolmatore è intrinseco a questa procedura".

