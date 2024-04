Bordighera, Ingenito: "Continueremo a investire e realizzare opere ma con tempestività diversa"

Palazzo del Parco, Palazzetto dello sport, scuola, porto, sottopasso di via Noaro e cimiteri sono solo alcuni degli interventi previsti dall'Amministrazione comunale di Bordighera.

Il consiglio comunale, nel corso della seduta odierna, ha preso atto della comunicazione al consiglio comunale dell'approvazione della deliberazione di giunta comunale n. 40 del 13 febbraio 2024. "E' una comunicazione. Si ridetermina il fondo pluriennale vincolato, che era in uscita al 31 dicembre 2023, una parte in corrente e una parte in conto capitale" - dice il sindaco Vittorio Ingenito illustrando la comunicazione al consiglio comunale dell'approvazione della deliberazione di giunta comunale n. 40 del 13 febbraio 2024 - "438mila euro circa sulla parte corrente e 3 milioni e 220mila euro sulla parte capitale. Naturalmente la chiusura del 2023 e l'apertura del 2024 richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato che ha medesimi importi della chiusura del 2023".

E' stato approvato, con cinque voti astenuti, il conto consuntivo dell'anno 2023. "In largo anticipo rispetto alle scadenze l'amministrazione comunale presenta il rendiconto del Comune del 2023 con le principali voci" - fa sapere il sindaco Ingenito parlando del conto consuntivo dell'anno 2023 - "A partire da quello che è il risultato dell'amministrazione pari a 15 milioni 376mila e 382,89 euro. Questo risultato viene poi distinto in parte accantonata, parte vincolata e parte investimenti. Gli accantonamenti sono stati fatti sulla base di norme di legge. Ci sono degli accantonamenti importanti anche su un fondo contenzioso per 1.141.650 euro e altri accantonamenti per 390.663 euro. La voce relativa al contenzioso va a prendere in considerazione quelle che sono le possibilità per l'Amministrazione comunale di soccombere e di dover far fronte a delle perdite di introiti, ovvero di risarcimenti. Ci sono altri vincoli di legge. Facendo le dovute sottrazioni resta una parte disponibile 4.409.583 euro. Il revisore ha espresso parere favorevole sull'approvazione di questa pratica e riguarda sostanzialmente tutti quelli che sono gli interventi che sono stati realizzati dall'amministrazione comunale nel corso del 2023. Vi sono voci che riguardano interventi per la pista ciclabile, le scuole e l'efficientamento energetico. Una parte di queste risorse è stata destinata alle attrezzature ed infrastrutture sportive ma soprattutto alle scuole. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di continuare a investire sulla scuola e sulle strutture sportive. Ci sono interventi sulla Rotonda e sulla passeggiata mare. La tassa di soggiorno ha contribuito a finanziare questi interventi. Abbiamo incassato 239mila euro, che è stata investita insieme alle associazioni di categoria per il piano strategico del turismo. Vi sono stati interventi sul sociale e legati alla disabilità. L'amministrazione ha portato a termine numerosi impegni che aveva preso in precedenza. Vi è la possibilità per portare a compimento alcune opere con l'avanzo. L'obiettivo è continuare a investire e realizzare opere con una tempestività diversa rispetto a quella che abbiamo avuto oggi e stringere le tempistiche sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione".

E' stata approvata, con sei voti astenuti, la terza variazione al bilancio di previsione 2024-2025-2026. "Anche questa variazione è stata richiesta dagli uffici a ordini che sono pervenuti all'amministrazione comunale e, quindi, adegua il bilancio sulla base di questa nuova entrata" - afferma il sindaco Ingenito - "E' una variazione che va in gran parte a integrare dei capitoli di bilancio che devono necessariamente essere finanziati anche per la parte corrente in quanto, per consuetudine e prassi, questa amministrazione comunale nel corso degli anni va a rifinanziare una parte delle spese correnti con l'avanzo di amministrazione per andare a colmare quelle che sono le necessità dell'amministrazione comunale".

"Vi è un contributo regionale per il ripristino della punta Migliarese" - aggiunge Ingenito - "Oltre al ripristino della scogliera abbiamo una manutenzione straordinaria del Palazzo del Parco per 342.500 euro, interventi su strutture sportive per 30mila euro, 30mila euro per stabili comunali, 30mila euro per infiltrazioni, per esempio del mercato coperto, 114.847 euro per la scuola materna di via Napoli. Abbiamo altri interventi su edifici scolastici per 30mila euro, 20mila euro per progetti educativi per i ragazzi delle scuole e 20mila euro per un intervento generico su impianti sportivi in caso di imprevisti. Oltre 31mila euro per grandi eventi turistici, 20mila euro per l'arredo urbano, 80mila euro per l'acquisto dei cassonetti, 60mila euro per sicurezza del porto, 100mila euro per l'allargamento del tornante di via Coggiola, 100mila euro per il sottopasso di via Noaro, 50mila euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche e 110mila euro per la realizzazione di cellette del cimitero".