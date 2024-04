Bordighera, transazione con Amarea. Ingenito: "Accuse di Bozzarelli prive di fondamento"

"Appaiono del tutto prive di fondamento le accuse che il consigliere Bozzarelli ha mosso nei confronti degli uffici sia in merito alla 'non congruità' all’importo di 75.000,00 euro, quale canone annuale, oltre 10.000,00 euro per il locale deposito, sia in merito alla durata del contratto" - commenta il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito in seguito allo scontro avvenuto in consiglio comunale tra lui e il consigliere comunale di maggioranza Mauro Bozzarelli in merito alla transazione con la società Amarea Srl che ha per oggetto i locali sottostanti la Rotonda.

Il sindaco Ingenito ha evidenziato che gli uffici comunali hanno ricevuto dalla maggioranza l’indirizzo di individuare una soluzione transattiva sulla base delle evidenze scaturite dalla Ctu presso il Tribunale di Imperia senza alcuna prescrizione di sorta. "A tal fine appare necessario evidenziare quanto accaduto per un altro locale di proprietà del comune di Bordighera posizionato sul mare, ossia La Reserve. In passato il relativo contratto di locazione era stato oggetto di una transazione di cui Bozzarelli dovrebbe avere piena contezza, poiché all’epoca era consigliere comunale" - aggiunge il primo cittadino - "In quel caso, la transazione con presa d’atto della giunta Pallanca fu chiusa, sempre a seguito di un contenzioso, con un nuovo contratto della durata di 8+8 anni con inizio dal 2014. In oggi la Reserve paga al Comune un canone annuo di 45.000,00 euro".