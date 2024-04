Bordighera, commissione consiliare dedicata all’organizzazione degli eventi: accolta la mozione di Trucchi

"Chiediamo di convocare, in tempi stretti, una commissione consiliare dedicata a un'analisi delle motivazioni che hanno portato a un modesto risultato circa la programmazione degli eventi e che specialmente valuti le modalità di miglioramento per il futuro, compresa la possibilità di individuare un consulente nel campo dell'organizzazione di eventi e di valorizzazione turistica". Lo ha chiesto il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi con una mozione in consiglio comunale a Bordighera, andato in scena ieri sera.

"Nei giorni successivi al termine delle festività natalizie e di fine anno ci sono pervenute segnalazioni di lamentele da parte di numerosi cittadini e anche di alcuni esercenti di attività commerciali circa una diffusa insoddisfazione relativa agli eventi proposti e predisposti dalla nostra amministrazione per tali ricorrenze" - ha detto il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi illustrando la mozione presentata dal gruppo consiliare Insieme in merito alla convocazione di una commissione consiliare dedicata all’organizzazione degli eventi - "Anche sui social sono apparse critiche che hanno toccato alcuni importanti aspetti dell'organizzazione del periodo natalizio: dall'illuminazione delle vie cittadine alle cassette in corso Italia fino agli eventi dell'ultima notte dell'anno".

Ha risposto l'assessore Melina Rodà: "Ci siamo confrontati e abbiamo deciso di accogliere la sua mozione. Pertanto, attendiamo i nominativi per convocare un tavolo dove poter affrontare i punti da lei evidenziati".

La mozione è stata poi votata all'unanimità.