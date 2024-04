Bordighera, 'furbetti dei rifiuti': aumentano le tariffe delle multe

Approvate all'unanimità, in consiglio comunale a Bordighera, le modifiche apportate dal bacino di affidamento ventimigliese al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene del suolo.

"E' una pratica che ha promosso il comune di Ventimiglia" - spiega l'assessore Giovanni Allavena - "E' una pratica che aumenta le tariffe di multe in caso di discariche abusive, fuori dai posti adeguati".

"In commissione c'era arrivata un'email con un refuso" - fa sapere l'assessore - "Il comune di Ventimiglia aveva fatto copia e incolla di una frase sbagliando, poi l'hanno corretta e ce l'hanno inviata giusta. E' un adeguamento delle multe".