Elezioni Sanremo, anche la Lega scarica Pinto dopo il post pro-Putin: “Né iscritto, né candidato”

Dopo il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, anche la Lega Sanremo prende le distanze da Maurizio Pinto, presidente dell'associazione “Imprese per Sanremo” il cui vice è candidato in quota 'Carroccio' a sostegno di Gianni Rolando, candidato sindaco del centrodestra.

Pinto si era distinto nei giorni scorsi per un post pro-Putin che aveva scatenato la reazione del Partito Democratico locale.

“Il signor Maurizio Pinto non è iscritto al nostro partito né tantomeno sarà candidato alle prossime elezioni amministrative - dicono dalla Lega Sanremo - tali attacchi sono deliberatamente mirati a danneggiare l’autorevole figura del candidato sindaco Gianni Rolando. La Lega intende concentrare il proprio impegno esclusivamente su idee e progetti per la città di Sanremo anziché in pretestuose polemiche attraverso i social network, con l’unico e poco nobile fine di denigrare l'avversario politico. Continuiamo la campagna elettorale in maniera serena e corretta, auspicando il medesimo comportamento anche da parte delle liste concorrenti ed ideologicamente distanti”.