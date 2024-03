Elezioni Sanremo, Rolando: “Condanno l’aggressione russa in Ucraina, Pinto rappresenta se stesso non la coalizione”

“In Italia c’è libertà di espressione ed il parere di Maurizio Pinto, è a titolo personale e non rispecchia quello della coalizione. Al segretario del Pd Quesada consiglierei di non guardare in casa degli altri. Ad esempio, a livello nazionale e anche locale, ci sono diversi esponenti del Pd e della sinistra radicale pro Hamas, ma nessuno di noi è uscito con un comunicato stampa di mera propaganda politica atto a screditare l'avversario".

Sono le parole del candidato a sindaco del centro destra unito Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo. "Il sig. Pinto - prosegue - non è candidato nelle liste a sostegno di Gianni Rolando, pertanto rappresenta solo se stesso. Dal mio punto di vista condanno l'attacco russo in Ucraina e stigmatizzo le elezioni che hanno visto la riconferma di Putin, io sono un democratico, la mia storia politica lo insegna e non ho bisogno di lezioni da nessuno”.