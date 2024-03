Post sui social e intervento di Cristian Quesada (PD): la dura risposta di Maurizio Pinto

“Il segretario provinciale del PD, Cristian Quesada, farebbe meglio a pensare ai problemi interni del partito che ha governato in Italia per anni e che ha amministrato anche a livello locale a Sanremo, portandola ad una situazione di degrado e decadenza che è e sotto gli occhi di tutti i cittadini sanremesi”.

Sono le parole del movimento ‘Imprese per Sanremo’, in risposta al segretario PD, dopo i diversi interventi di ieri, in relazione al post di Maurizio Pinto che ha scatenato le risposte della politica locale e non.

“Ha parlato di ‘Celebrazione di elezioni farsa, negazionismo sulla guerra in Ucraina’. Ma che giornale ha letto – prosegue l’associazione - o che telegiornale ha visto, forse quelli del mainstream che come in occasione della farsa pandemica hanno propagandato bugie e falsità al popolo italiano per anni e continuano a farlo? Come sempre il PD e le sinistre varie nascondono i loro fallimenti dietro la più stucchevole retorica del politicamente corretto e del pensiero unico dominante. Parlano di democrazia, la loro, e di dittatura, quella putiniana... siamo davvero al paradosso. Si sono dimenticati che sono stati i fautori della tirannia sanitaria e dell'apartheid del ‘Green Pass’, la più grande discriminazione della storia. Il Signor Quesada è così sicuro che rinchiudere in casa liberi cittadini, impedirgli di prendere un tram senza un marchio verde, piuttosto che impedirgli di lavorare significhi democrazia?”

“Sempre loro hanno sostenuto ieri Draghi – va avanti il movimento - e sul fronte guerra la Meloni. Milioni di euro degli italiani spesi per l'Ucraina e la missione nel Mediterraneo. Noi rivendichiamo e rilanciamo le nostre posizioni. In Russia hanno vinto democrazia, popolo e sovranità. In Russia ha votato più dell'80% degli aventi diritto come ha esplicitamente detto anche il Ministro e vice premier Salvini segretario della Lega. Forse troppa democrazia per questi ‘dem atlantici’ abituati al 40-50%. Putin ha preso più dell'80% dei consensi. Il popolo è con Putin come mai il popolo italiano è stato per il PD o per qualunque partito occidentale. I venti di guerra atlantisti ed europeisti che soffiano verso il nostro paese sono pericolosissimi”.

“La nostra associazione – termina Imprese per Sanremo’ - ribadisce forte e chiaro di esser contro la guerra e a favore di una risoluzione pacifica della vicenda Ucraina. Contro soprattutto le sporche guerre volute dalla NATO che stanno portando il nostro paese verso il baratro economico/sociale per continuare a sostenere il fantoccio di Washington, Zelensky. Caro Quesada non ci mettiamo poi al suo livello che definisce il post in questione come qualcosa ‘che supera il senso del ridicolo e delirante’. Gli unici deliri li abbiamo raggiunti nella nostra amata Sanremo che, a causa delle scelte scellerate della vostra amministrazione, oggi è ridotta a brandelli. La vostra lente d'ingrandimento su temi che nulla hanno a che fare su Sanremo è l'ennesima riprova che il vostro tempo a Sanremo è finito: non saremo noi a mettervi alla porta, ma il popolo attraverso il voto, proprio come nella democratica Russia”.