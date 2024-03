Post pro Putin, Berrino scarica Pinto: "Fdi anche a livello locale appoggia il popolo ucraino contro l'invasione russa"

"Sono molto stupito da come il segretario provinciale del Pd abbia il tempo di analizzare i post anche dei non candidati delle liste a supporto di Gianni Rolando sindaco". Inizia così la risposta del senatore Gianni Berrino al segretario provinciale del Pd, Cristian Quesada, che ha duramente stigmatizzato il post pro Putin pubblicato da Maurizio Pinto, presidente di Imprese per Sanremo e sostenitore di Gianni Rolando, candidato del centrodestra unito.

"E' legittimo per carità, ma gli consiglierei di pensare alle proprie di alleanze a cominciare da quelle del campo largo nazionale, prosegue Berrino, dove più volte i larghi alleati si sono divisi su questioni legate proprio alla politica estera e al supporto alle missioni di pace o al supporto all’ucraina. Fdi d’Italia a livello nazionale e a livello locale rimane ferma sulle sue posizioni di appoggio al popolo ucraino contro l’invasione russa è certa e convinta che il candidato sindaco Rolando sia fermo sulle medesime posizioni".