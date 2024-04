Situazione Riviera Trasporti, USB: "Aspettiamo che le parole e gli impegni presi in campagna elettorale siano seguiti da fatti concreti!"

"Una cosa è certa: finalmente tutti i partiti e futuri sindaci di Sanremo hanno una cosa in comune, ovvero la necessità di avere un trasporto pubblico efficiente, vitale e a gestione pubblica, Finalmente!!!". A dirlo è l'USB, Unione Sindacale di Base della Riviera Trasporti, che continua: "Le recentissime dichiarazioni ci lasciano ben sperare e siamo certi non siano dettate solo dalla campagna elettorale in corso. Quali che siano gli esiti elettorali, aspettiamo quindi con trepidazione che le parole e gli impegni siano seguiti da fatti concreti e che tutte le parti facciano di tutto affinché questa azienda viva e sopravviva. Perché oltre alle dichiarazioni, sarebbe però anche utile sapere come si intende darle un seguito concreto per realizzarle, ad esempio vorremmo sapere se i candidati una volta eletti rivedranno la decisione di aver rinunciato alle quote di proprietà dell'azienda".

"Siamo comunque fiduciosi dalle dichiarazioni che il comune di Sanremo anche con l'avanzo di bilancio aiuterà Riviera Trasporti a rimpinguare le casse ormai asfittiche di una società che aspetta di conoscere il suo destino da troppo tempo".