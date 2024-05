Sanremo, giornata internazionale della famiglia. Moreno (Fdi): "Serve maggiore impegno per garantire un equilibrio con esigenze delle donne"

“Ogni 15 maggio si festeggia la Giornata Internazionale della Famiglia, un’occasione per riflettere sul ruolo fondamentale del nucleo familiare nella crescita di ogni individuo. Il ruolo delle famiglie è fondamentale per trasmettere alle nuove generazioni sani valori e principi di convivenza sociale ma anche per accompagnarle e guidarle nella loro formazione emotiva ed in quelle che sono e saranno le nuove sfide come adottare comportamenti corretti per affrontare l’emergenza digitale e quella climatica”, dichiara la consigliera comunale e candidata di Fratelli d’Italia Ethel Moreno.

"Occorrerà impegnarsi sempre più per garantire un equilibrio tra esigenze lavorative delle donne ed esigenze familiari, per aumentare le iniziative di protezione sociale a sostegno delle sempre più numerose famiglie monoparentali, rafforzando il rapporto scuola - famiglia – amministrazioni – associazioni sportive, con iniziative in sinergia, per contribuire nella formazione sociale dei ragazzi".

"Infine questa giornata è anche un’occasione per riflettere sul ruolo fondamentale della famiglia in presenza di persone anziane e quando su di essa si abbattono gravi malattie o disabilità: la famiglia allora diventa il pilastro fondamentale che si prende cura e fa rete intorno al più debole e che merita di essere sostenuta con opportune politiche che garantiscano l’accesso alle risorse e ai servizi di cui ha bisogno".