Sanremo: Il Segretario di Indipendenza! Gianni Alemanno ospite della conferenza stampa di Erika Martini

Sanremo si prepara ad accogliere nella giornata di martedì 21 maggio uno degli esponenti più importanti di Indipendenza!: nientemeno che il Segretario Nazionale del Movimento Gianni Alemanno.

Si tratta del primo politico di caratura nazionale che sarà presente in città durante questa campagna elettorale, ovviamente a sostegno del candidato a sindaco Erica Martini.

La conferenza stampa del partito, che si terrà alla Federazione Operaia Sanremese, sarà anche l’occasione per parlare del programma elettorale: ”Il 21 avremo il piacere di avere ospite il Segretario per parlare del programma in via di definizione - ha detto Martini - Dovrebbe arrivare a Genova alle 10.30, quindi ipotizziamo di poter iniziare l’incontro tra le 12 e le 12.30, viabilità permettendo”.

Un secondo incontro, continua Martini, si svolgerà sempre nella stessa sede alle ore 18, durante il quale invece si parlerà dell’altro grande avvenimento di giugno, ovvero le elezioni europee. Il focus, ha detto il candidato sindaco, sarà rivolto al ruolo che Sanremo potrà giocare in Europa e più nel dettaglio quella che potrebbe essere una connessione tra la Sanremo, Roma (di cui Alemanno è stato sindaco tra il 2008 e il 2013) e l’Ue.

Temi affrontati saranno quelli che già sono stati discussi nel dibattito di lunedì 13 maggio, come le grandi opere e l’impegno nel sociale, un tema sempre molto caro a Erica Martini