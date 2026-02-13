FantaSanremo sbarca al Villaggio del Festival, partnership ufficiale per l’edizione 2026. Grande: "Traguardo significativo"

Il FantaSanremo entra nel cuore del Villaggio del Festival e lo fa con una partnership destinata a diventare una delle attivazioni più dinamiche della settimana sanremese 2026. L’accordo ufficiale tra le due realtà segna un passaggio strategico: il gioco più seguito del Festival non resta solo digitale, ma prende forma fisica tra palco, salotto e vie del centro cittadino.

L’obiettivo è chiaro: trasformare l’energia della community online in esperienze dal vivo, contenuti in tempo reale e momenti di interazione tra artisti, pubblico e fan. Il Villaggio diventa così spazio concreto di incontro per migliaia di appassionati che ogni anno animano il fenomeno FantaSanremo.

All’interno del Villaggio sarà allestito un point dedicato a FantaSanremo, uno spazio attivo in cui gli artisti potranno partecipare al FantaSanremo Adventure, accumulare punti legati al gioco e generare contenuti e momenti virali in tempo reale. Il team del FantaSanremo sarà presente anche il 22 febbraio alle 15.30 per l’inaugurazione ufficiale del Villaggio, suggellando simbolicamente l’avvio della collaborazione.

“Siamo molto felici di questa collaborazione con il Villaggio del Festival – ha dichiarato Giacomo Puccini, fondatore di FantaSanremo –. Il Villaggio sarà un luogo di incontro e questa partnership ci permette di portare l’energia della nostra community direttamente sul territorio, amplificando ciò che accade attraverso il linguaggio e l’entusiasmo che ci contraddistinguono”.

Soddisfazione anche da parte dell’organizzazione del Villaggio. “Annoverare FantaSanremo tra i protagonisti rappresenta un traguardo significativo e una conferma della crescita del progetto – ha sottolineato il direttore Giuseppe Grande –. Vogliamo essere un hub culturale e mediatico capace di intercettare i linguaggi contemporanei e le community più attive del Paese”.

La partnership si inserisce in un format sempre più orientato alla produzione di contenuti e alla connessione tra musica, media e città. In questa cornice prende forma anche “La carta sono qui”, il gioco diffuso del Villaggio che animerà diversi punti di Sanremo con card speciali, tra cui la card FantaSanremo. I partecipanti potranno ottenere premi ufficiali come i celebri “100 baudi” e gadget dedicati, creando un ponte diretto tra dimensione urbana e fenomeno nazionale.