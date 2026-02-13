Sanremo 2026, Serena Brancale vola al Quirinale da favorita: crollano le quote, “Qui con me” convince critica e bookmaker

Prima il protocollo, poi la sfida sul palco. I protagonisti del Festival di Sanremo 2026 salgono oggi al Quirinale per la visita al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mentre i bookmaker emettono il loro verdetto. La critica non ha dubbi: “Qui con me” di Serena Brancale è una delle canzoni “più sofisticate e intense”, un giudizio che convince i bookmaker e ribalta i pronostici. Come riporta Agipronews, si gioca a 3,00 su William Hill e Snai la prima volta della Brancale, concorrenza sbaragliata in poco meno di un mese con la quota crollata inizialmente a 16 delle prime previsioni. Alle spalle della favorita si è formato un terzetto che insegue a 7,50. Tra questi, la coppia Fedez-Masini, che partiva con i favori del pronostico all'annuncio del cast, ora affiancata da Tommaso Paradiso e dalla sorpresa rap Sayf.

Più staccati, a 16,00, troviamo un mix tra veterani e nuove scommesse: spiccano i nomi di Arisa ed Ermal Meta, già vincitori a Sanremo, ma alla stessa quota i bookie piazzano anche gli emergenti Ditonellapiaga (attesissima per il duetto con il fenomeno web Tony Pitony), Eddie Brock e Fulminacci.

C’è grande curiosità per il ritorno all’Ariston di una regina della musica italiana come Patty Pravo, posizionata a metà “classifica” dagli esperti, a 50,00. Convincono decisamente meno J Ax e Raf, entrambi a 100,00 mentre chiudono la lavagna Elettra Lamborghini e Samurai Jay: un loro successo pagherebbe 150,00 volte la posta.