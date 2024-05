Elezioni, Sanremo al Centro: "Hobbisti e mercatini, realtà culturale e turistica da far crescere ancora"

Si è svolto ieri un proficuo incontro tra il candidato sindaco della coalizione civica per Sanremo, Alessandro Mager e gli espositori e hobbisti dei mercatini dell'antiquariato di Sanremo.

L'appuntamento - organizzato dai candidati consiglieri della lista Sanremo al Centro Marco Viale e Sara Tonegutti - ha permesso di fare un focus sulle prospettive del mercatino dell'antiquariato di Sanremo, una realtà ultra decennale che si svolge due sabati al mese in piazza San Siro e una volta al mese in piazza Colombo.



"Si tratta di una realtà turistica e culturale importante che coinvolge più di settanta espositori e hobbisti e che richiama tre volte al mese un pubblico sempre più numeroso fatto di tanti turisti e appassionati anche da fuori regione e dalla Francia. Una bella realtà, a costo zero per il Comune, che va tutelata e valorizzata", ha dichiarato Viale.



Alessandro Mager ha confermato la disponibilità all’ascolto degli espositori e hobbisti, così come di tutte le realtà che hanno a che fare con l’organizzazione di attività che producono interesse e interazione per la Città.